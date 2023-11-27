Безруков сообщил о скандале с Машковым в ресторане

Сергей Безруков вспомнил, что после репетиций, заканчивающихся поздно вечером, Владимир Машков собирал всех артистов в ресторане.

Прямо за столом культурный деятель проходился отдельно по каждому из труппы, кого-то ругая, кого-то удостаивая похвалы.

Безруков рассказал, что один раз он и другие артисты воспротивились тому, чтобы за них платил Машков.

По словам звезды сериала "Участок", дело тогда дошло чуть не до драки.