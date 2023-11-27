Киркоров поделился, как ему удается оставаться стройным после пластической операции

Филипп Киркоров рассказал, что фитнес и другие спортивные занятия помогли ему откорректировать фигуру.

Певец не стал скрывать, что раньше питался неправильно. В его рационе присутствовал лимонад и бутерброды.

После похудения Филипп Бедросович поменял 56-й размер на 44-й.

Артист признался, что спорт появился в его жизни только в минувшем году, до этого он "физически активничал" только на своих концертах.

Известно, что в начале ноября исполнитель посетил презентацию нового альбома своей младшей коллеги по цеху Люси Чеботиной.