Киркоров поделился, как ему удается оставаться стройным после пластической операции

22:16 2023-11-27
Киркоров поделился, как ему удается оставаться стройным после пластической операции

Филипп Киркоров сообщил, что занимается спортом под контролем инструкторов, чтобы не набирать лишний вес.

Филипп Киркоров рассказал, что фитнес и другие спортивные занятия помогли ему откорректировать фигуру.

Певец не стал скрывать, что раньше питался неправильно. В его рационе присутствовал лимонад и бутерброды.

После похудения Филипп Бедросович поменял 56-й размер на 44-й.

Артист признался, что спорт появился в его жизни только в минувшем году, до этого он "физически активничал" только на своих концертах.

Известно, что в начале ноября исполнитель посетил презентацию нового альбома своей младшей коллеги по цеху Люси Чеботиной.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:40

Наталья Гончарова

Кошкина связала себя узами брака с миллиардером

Кошкина связала себя узами брака с миллиардером

Пару недель назад Яна Кошкина поделилась в личном блоге снимками в свадебном наряде, которые подписала "Всем пока!", а после улетела на Мальдивы. Поклонники решили, что это шутка.
Наталья Гончарова
22:29

Наталья Гончарова

Shaman рассказал о своем романе с Мизулиной

Shaman рассказал о своем романе с Мизулиной

Ярослав Дронов (SHAMAN) уточнил детали своего общения с руководителем Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Храмова Оксана
20:58

Храмова Оксана

Томас Дж. Доти, который убил себя и еще 45 человек, чтобы обеспечить свою семью: увы, жертвы были напрасны

Томас Дж. Доти, который убил себя и еще 45 человек, чтобы обеспечить свою семью: увы, жертвы были напрасны

62-летний Томас Дж. Доти все тщательно продумал. Он хотел обеспечить безбедное существование своей супруге и дочке, и у него созрел план, который почти сработал. Почти...
Алексей Гладкий
20:07

Алексей Гладкий

Мусоропроводы — полезная конструкция или рассадник инфекции?

Мусоропроводы — полезная конструкция или рассадник инфекции?

Все больше и больше жителей многоквартирных домов высказываются за отказ от использования мусоропроводов. Но есть немало и тех, кто выступает за дальнейшую эксплуатацию этих инженерных сооружений. Корреспондент «Автопаруса» решил изучить проблему.
Наталья Гончарова
19:53

Наталья Гончарова

Безруков сообщил о скандале с Машковым в ресторане

Безруков сообщил о скандале с Машковым в ресторане

Сегодня, 27 ноября, актер Владимир Машков отмечает свое 60-летие. В этот день его коллега Сергей Безруков вспомнил об одном инциденте, когда чуть не подрался с коллегой.
Храмова Оксана
19:47

Храмова Оксана

История фермера из Салема: пошел на смерть, чтобы отвести беду от семьи, а жену спасти от инквизиции

История фермера из Салема: пошел на смерть, чтобы отвести беду от семьи, а жену спасти от инквизиции

Салемский фермер Джайлз Кори проявил героическую стойкость, приняв мучительную смерть, чтобы снять обвинения в колдовстве со своей жены и сохранить имущество семье.
article_image 22:14

Власти Шотландии отказались помиловать ведьм, казнённых в Средневековье

Шотландский парламент не сумел посмертно помиловать женщин, которых ранее казнили из-за подозрений в колдовстве.

article_image 22:08

Море выбросило тысячи синих шариков у берегов Англии

Англичане делятся фотографиями необычных находок в соцсетях и ломают голову над тем, что это за шары.

article_image 21:59

Смертельная партия метадона могла проникнуть в Москву

В Москве и области зафиксированы случаи отравления метадоном, который мог попасть в столицу из Ставрополя.