Shaman рассказал о своем романе с Мизулиной

Ярослав Дронов сообщил, что у него с Екатериной Мизулиной прекрасные отношения, что можно наблюдать по видео, которые постоянно публикуются.

Исполнитель объяснил также, что с Мизулиной его связывают только рабочие отношения, а тем, кто распускает подобные слухи, певец посоветовал дальше продолжать фантазировать.

Ранее сообщалось, что бабушка SHAMAN Галина Рябых сразу приняла будущую супругу внука, так как женщина смогла с первых минут общения вызвать у близких возлюбленного симпатию.

Бабушка певца вспоминает о первой встрече с невесткой с большим теплом.