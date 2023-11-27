Кошкина связала себя узами брака с миллиардером

Оказалось, что Яна Кошкина действительно создала ячейку общества.
Супругом 33-летней звезды экрана стал 26-летний Анатолий Черкасов.
Свадебное торжество состоялось 24 октября текущего года в Барвихе.
Черкасов — предприниматель. Он является совладельцем караоке-клуба "Невские мелодии" в Жуковке в компании с Гариком Харламовым, куда постоянно заглядывают известные личности.
Известно, что у суженого Яны имеется несколько компаний с многомиллиардыми доходами.
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