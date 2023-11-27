Кошкина связала себя узами брака с миллиардером

Мусоропроводы — полезная конструкция или рассадник инфекции?

Все больше и больше жителей многоквартирных домов высказываются за отказ от использования мусоропроводов. Но есть немало и тех, кто выступает за дальнейшую эксплуатацию этих инженерных сооружений. Корреспондент «Автопаруса» решил изучить проблему.