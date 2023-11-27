Саундтрек к сериалу "Слово пацана" занял первое место топ-200 в Shazam

Главный саундтрек "Слово пацана" набирает популярность в соцсетях, лидируя в чарте Shazam.

Песню "Пыяла" поет "АИГЕЛ". Композиция записана еще в 2020 году, но угодила в тренды только после появления в сериале.

Текст трека звучит на татарском языке. Фразы "Ты стреляешь в стакан любви — пусть смотрят" и "Ты разбиваешь стакан истинного счастья" присутствуют в главной музыкальной теме телепроекта.

В первом клипе на песню рассказывается о судьбе девушки, семья которой является хозяевами пилорамы, занимающимися нелегальной вырубкой леса.

В "грязном деле" героине клипа помогает ее жених. Заканчивается кино тем, что девушка срывает свадьбу и уходит в лес.