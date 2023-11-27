Крид подал на Мизулину в суд, требуя взыскать с нее 1 000 000 рублей

В иске Егор Крид требует признать распространенные о нем сведения ложью, которая порочит его честь.
Егор Булаткин (настоящее имя певца) требует взыскать с обидчицы в его пользу 1 000 000 российских рублей как компенсацию за моральный ущерб.
Известно, что иск певцом против главы Лиги безопасного интернета подан 19 ноября. Поводом для обращения в госинстанцию стало публичное выступление Мизулиной в апреле, в ходе которого она предложила заблокировать аккаунты отдельных стримеров на специализированной площадке Twitch TV.
Мизулина объяснила, что Крида заблокировали из-за незаконной рекламы онлайн-казино.
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