Крид подал на Мизулину в суд, требуя взыскать с нее 1 000 000 рублей

В иске Егор Крид требует признать распространенные о нем сведения ложью, которая порочит его честь.

Егор Булаткин (настоящее имя певца) требует взыскать с обидчицы в его пользу 1 000 000 российских рублей как компенсацию за моральный ущерб.

Известно, что иск певцом против главы Лиги безопасного интернета подан 19 ноября. Поводом для обращения в госинстанцию стало публичное выступление Мизулиной в апреле, в ходе которого она предложила заблокировать аккаунты отдельных стримеров на специализированной площадке Twitch TV.

Мизулина объяснила, что Крида заблокировали из-за незаконной рекламы онлайн-казино.