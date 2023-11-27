Правила, соблюдение которых позволяет 45-летней Летиции Каста сохранять фигуру 18-летней

Модель проводит много времени на свежем воздухе для того, чтобы выглядеть свежо и молодо.

В основе рациона красавицы много жидкости: вода, зеленый и травяные чаи, свежие местные овощи, рыба, постный белок, натуральные продукты. Летиция не отказывает себе в мучном и сладком, но ест лакомства мизерными порциями и очень медленно.