Лазарев пожаловался, что у него очень сохли связки на концерте в Ярославле

Из-за сильного отопления у Сергея Лазарева сохли связки.

В остальном певец остался доволен концертами, назвав Ярославль великолепным городом. Исполнитель выходил на сцену в этом месте дважды.

Ранее Лазарев сообщал, что его 9-летний наследник Никита будет петь на новогоднем шоу.

Гордый отец даже поделился кадрами записи композиции песни сына в студии. Исполнитель не стал скрывать, что мальчик очень переживал, нервничал, но с задачей справился отлично.