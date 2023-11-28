Сын Стаса Пьехи Петр сменил 3 школы из-за хулиганства

О проблемах воспитания наследника Петра Наталья Горчакова сообщила в рамках шоу "Звезды сошлись".

Бывшая жена Стаса Пьехи отметила, что сыну не сидится в школе на одном месте.

Мальчику неинтересно слушать учителей и следовать общепринятым правилам. Петр приносит массу неприятностей родительнице и окружающим.

Горчакова не стала скрывать, что позволяет Петру делать все, что угодно, но лишь в пределах собственной комнаты.

В обществе мать призывает сына к порядку, но не всегда может добиться того, что нужно.