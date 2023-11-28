Гузеева сообщила о своем отношении к Харламову, который признался ей в любви

Лариса Гузеева называет Гарика Харламова талантливым артистом и настоящим профессионалом своего дела.

Актриса отметила, что, поскольку по возрасту коллега ей годится в сыновья, она относится к нему как к любимому мальчику.

Ведущая не стала скрывать, что юморист за время совместных съемок над комедией "Теща" дал ей массу любви, нежности, тепла и света.

Известно, что премьерный показ фильма уже состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь".

Роль дочери героини Гузеевой и жены персонажа Харламова в проекте сыграла Настасья Самбурская.