Гузеева сообщила о своем отношении к Харламову, который признался ей в любви

Лариса Гузеева называет Гарика Харламова талантливым артистом и настоящим профессионалом своего дела.
Актриса отметила, что, поскольку по возрасту коллега ей годится в сыновья, она относится к нему как к любимому мальчику.
Ведущая не стала скрывать, что юморист за время совместных съемок над комедией "Теща" дал ей массу любви, нежности, тепла и света.
Известно, что премьерный показ фильма уже состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь".
Роль дочери героини Гузеевой и жены персонажа Харламова в проекте сыграла Настасья Самбурская.
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