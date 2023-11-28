Брутян сообщила, как у нее складываются отношения с матерью Прилучного

Не забыла Зепюр поблагодарить маму мужа за прекрасного сына, сделав комплимент и своему любимому мужчине.

Сын Прилучного и Брутян появился на свет в апреле текущего года. С тех пор артистка делится своими материнскими буднями в соцсетях.

Молодая мама показывает, как учит говорить своего наследника, которому всего 8 месяцев.