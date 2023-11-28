Брутян сообщила, как у нее складываются отношения с матерью Прилучного

Кроме поздравления Зепюр Брутян поделилась роликом, где свекровь нянчится с маленьким внуком Микаэлем.
Супруга Павла Прилучного подписала видео: "Любовь Юрьевна, наша любимая бабушка, мамочка! С праздничком, спасибо, что вы у нас есть!".
Не забыла Зепюр поблагодарить маму мужа за прекрасного сына, сделав комплимент и своему любимому мужчине.
Сын Прилучного и Брутян появился на свет в апреле текущего года. С тех пор артистка делится своими материнскими буднями в соцсетях.
Молодая мама показывает, как учит говорить своего наследника, которому всего 8 месяцев.
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