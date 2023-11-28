Опытный садовод дал простую пошаговую схему укоренения черенка туи для выращивания на дачном участке

Заготавливаем черенок: он должен быть около 6-7 см в длину и иметь три боковых побега. Убираем все нижние ветки, верхние сохраняем.
Готовим почву: одна часть торфа, часть дернового грунта, две части речного песка.
Окунаем черенок в стимулирующий раствор. Для этих целей подойдет Корневин или Эпин.
Высаживаем черенок в подготовленную землю и утрамбовываем ее. Потом посадку надо хорошо полить и укрыть, создав парниковый эффект.
Температура внутри парничка должна составлять примерно +25 градусов Цельсия. Теперь оставляем черенки в покое на неделю.
После этого делаем проветривания, обрызгиваем черенок и землю водой. Каждый раз время проветривания надо увеличивать.
Когда появятся тоненькие корешки, можно считать, что черенок прижился.
Теперь время от времени снимаем укрытие полностью на несколько часов (так доводим до 5 часов в день). В конце концов убираем пленку совсем.
Когда саженец адаптируется к внешней среде, можно перенести его на постоянное место.
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