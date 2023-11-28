Опытный садовод дал простую пошаговую схему укоренения черенка туи для выращивания на дачном участке

Заготавливаем черенок: он должен быть около 6-7 см в длину и иметь три боковых побега. Убираем все нижние ветки, верхние сохраняем.

Готовим почву: одна часть торфа, часть дернового грунта, две части речного песка.

Окунаем черенок в стимулирующий раствор. Для этих целей подойдет Корневин или Эпин.

Высаживаем черенок в подготовленную землю и утрамбовываем ее. Потом посадку надо хорошо полить и укрыть, создав парниковый эффект.

Температура внутри парничка должна составлять примерно +25 градусов Цельсия. Теперь оставляем черенки в покое на неделю.

После этого делаем проветривания, обрызгиваем черенок и землю водой. Каждый раз время проветривания надо увеличивать.

Когда появятся тоненькие корешки, можно считать, что черенок прижился.

Теперь время от времени снимаем укрытие полностью на несколько часов (так доводим до 5 часов в день). В конце концов убираем пленку совсем.

Когда саженец адаптируется к внешней среде, можно перенести его на постоянное место.