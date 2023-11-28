Советы для настоящих хозяек: как отбелить ванну за 10 минут

Для приготовления средства нужно в глубокую ёмкость насыпать 1/2 стакана пищевой соды и налить такое же количество воды.
В полученную смесь также добавляется 1/4 стакана девятипроцентного уксуса.
В случае, если речь идет об акриловой ванне, вместо уксуса понадобится лимонный сок.
Средство наносят на 5 минут на сантехнику, которая загрязнена.
Когда время истечет, нужно протереть поверхность специальной щеткой, предназначенной для чистки ванной.
После сантехника тщательно промывается от средства. Весь процесс займет не более 10 минут.
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