Советы для настоящих хозяек: как отбелить ванну за 10 минут

Для приготовления средства нужно в глубокую ёмкость насыпать 1/2 стакана пищевой соды и налить такое же количество воды.

В полученную смесь также добавляется 1/4 стакана девятипроцентного уксуса.

В случае, если речь идет об акриловой ванне, вместо уксуса понадобится лимонный сок.

Средство наносят на 5 минут на сантехнику, которая загрязнена.

Когда время истечет, нужно протереть поверхность специальной щеткой, предназначенной для чистки ванной.

После сантехника тщательно промывается от средства. Весь процесс займет не более 10 минут.