Проблемы, которые могут возникнуть при выращивании сливы, и способы их устранения

Если не хватает азота, можно увидеть, что дерево плохо цветет. Листья тускнеют и могут опадать. Плоды вырастают мелкие и неказистые. Решаем проблему так: опрыскиваем листочки мочевиной 0,4% либо берем аммиачную селитру 0,2%.

В случае перебора с азотом плоды будут бледные и кислые, зато дерево активно и бурно растет. В этой ситуации надо уменьшить содержание азота в подкормках или полностью отказаться от них на время.

Бурые края листьев сливы говорят о том, что растению нужен калий. Также можно наблюдать скручивание листовых пластин в этой ситуации.

Недостаточное количество магния проявится бурым оттенком прожилок листа и появлением коричневой каймы на нем. Помочь растению можно так: внести 50 г калимага под деревце или подкормить его калимагнезией - 30-40 г. Указанное количество удобрения вносим на метр квадратный.

Дефицит фосфора можно заметить по медленному росту корней. Листки и ветки становятся серого цвета. Крона может осыпаться раньше положенного срока, плоды будут мелкие и невзрачные.

Если не хватает железа, листики на верхних ветках окрашиваются в желтый цвет. Необходимо дать сливе препарат железа. Надо запомнить, что все косточковые нуждаются в большом количестве железа. Многие садоводы решают это так: закапывают гвозди рядом с деревом.