Проблемы, которые могут возникнуть при выращивании сливы, и способы их устранения

11:01 2023-11-28
Проблемы, которые могут возникнуть при выращивании сливы, и способы их устранения

Как и любое дерево, слива может страдать от нехватки питательных элементов. Садовая культура начинает страдать, чахнет, плохо плодоносит, но все проблемы решаемы.

Если не хватает азота, можно увидеть, что дерево плохо цветет. Листья тускнеют и могут опадать. Плоды вырастают мелкие и неказистые. Решаем проблему так: опрыскиваем листочки мочевиной 0,4% либо берем аммиачную селитру 0,2%.

В случае перебора с азотом плоды будут бледные и кислые, зато дерево активно и бурно растет. В этой ситуации надо уменьшить содержание азота в подкормках или полностью отказаться от них на время.

Бурые края листьев сливы говорят о том, что растению нужен калий. Также можно наблюдать скручивание листовых пластин в этой ситуации.

Недостаточное количество магния проявится бурым оттенком прожилок листа и появлением коричневой каймы на нем. Помочь растению можно так: внести 50 г калимага под деревце или подкормить его калимагнезией - 30-40 г. Указанное количество удобрения вносим на метр квадратный.

Дефицит фосфора можно заметить по медленному росту корней. Листки и ветки становятся серого цвета. Крона может осыпаться раньше положенного срока, плоды будут мелкие и невзрачные.

Если не хватает железа, листики на верхних ветках окрашиваются в желтый цвет. Необходимо дать сливе препарат железа. Надо запомнить, что все косточковые нуждаются в большом количестве железа. Многие садоводы решают это так: закапывают гвозди рядом с деревом.

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