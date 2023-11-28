Самбурская рассказала, как рассталась с мужем через неделю после свадьбы

11:11 2023-11-28
Самбурская рассказала, как рассталась с мужем через неделю после свадьбы

Будучи участницей "Шоу Воли", Настасья Самбурская рассказала о том, что пребывала в браке с актером Кириллом Дыцевичем всего 7 дней.

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Настасья Самбурская напомнила, что замужем побывать успела, но очень быстро развелась.

В качестве причины знаменитость назвала тот факт, что просила избранника не приносить алкоголь, который в доме был постоянно. Кирилл Дыцевич (бывший муж Самбурской) слушать ее не стал и снова "затарился по полной".

После в семье произошел скандал, в ходе которого Дыцевич заявил новоиспеченной супруге идти туда, откуда пришла. Муж с женой тогда находились в квартире звезды сериала "Универ". Также актер ударил Самбурскую по лицу в тот день.

После последовали толкания, битье вазы и люстры. На осколки стекла наступила Настасья, из ноги которой потекла кровь.

Актриса схватила мобильный, выскочив из квартиры. Самбурская набрала номер помощницы, попросив вызвать полицию.

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