Утяшева сообщила, почему не решилась родить третьего ребенка от Воли

Гостья шоу Ляйсан Утяшевой Ассоль Васильева рассказала, что ее муж, рэп-исполнитель ST, попросил у нее год, чтобы заработать на то, чтобы достойно содержать семью и будущего ребенка.

Утяшева же заявила, что, если бы так себя вел ее муж Павел Воля, то она родила бы ему третьего наследника.

Ведущая не исключает, что детей у них с супругом было бы и больше, но раздумья в течение 6 лет привели к том, что звездная пара остановилась на своих двух детях.