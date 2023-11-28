Дерзкое завещание Чарльза Вэнса Миллара, запустившее знаменитую «большую гонку аистов»

11:58 2023-11-28
Дерзкое завещание Чарльза Вэнса Миллара, запустившее знаменитую «большую гонку аистов»

Юрист из Канады всегда испытывал настоящую страсть к розыгрышам и сильно преуспел в этом деле. Уйти из жизни он тоже решил эффектно.

Свой главный пранк Чарльз Вэнс Миллар оставил для финала, придумав самое скандальное завещание.

Он был не только неплохим юристом, но и выдающимся предпринимателем, поэтому сумел сколотить под конец жизни достойное состояние.

Бездетный холостяк распорядился имуществом весьма своеобразно, в привычной ему манере: составил завещание-розыгрыш.

В одном из пунктов он указал, что отдает роскошный особняк трем злейшим врагам, которые просто не переносили на дух друг друга. Владеть домом эти наследники могли только при условии совместного проживания в нем.

Второе необычное решение Миллара - отдать акции успешной пивоваренной компании группе священников-протестантов, яростно проповедующих трезвый образ жизни.

Пожалуй, самым интересным местом в завещании стал пункт, передававший всю собственность Миллара той жительнице Торонто, которая за 10 лет успеет родить больше всего детей.

Вот тут и началась настоящая погоня за богатством. Женщины старались изо всех сил. Это было как раз в период Великой депрессии, когда правительство всеми путями старалось сократить рождаемость.

В итоге было выбрано 4 победительницы, каждая из них родила по 9 детей и получила соответственно по 100 тыс. канадских долларов. Еще две претендентки довольствовались утешительными призами - по 12500 долларов.

В народе тогда разошлась популярная шутка о том, что холостой и бездетный Миллар смог после смерти "усыновить" 36 детишек.

Эта удивительная акция навсегда осталась в истории как "большая гонка аистов".

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