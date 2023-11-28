Киркоров сообщил, какие отношения были у него с матерью Пугачевой

Родительница Аллы Борисовны ушла из жизни еще в 1986 году, до этого времени знаменитости еще не узаконили свои отношения.

Исполнитель стал четвертым супругом Пугачевой, с которым она прожила более 10 лет, расставшись в 2005 году. Через 6 лет певица зарегистрировала отношения с комиком Максимом Галкиным.