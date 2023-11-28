Киркоров сообщил, что воссоединил Бузову и Манукяна в Китае

Филипп Киркоров не стал скрывать, что немалые приложил усилия, для того чтобы помирить поющую ведущую Ольгу Бузову и исполнителя Давида Манукяна (Давы) на съемках проекта "Сокровища императора" на территории Китая.
Певец убежден, что ему удалось свести экс-избранников.
Известно, что роман между Бузовой и Давой вспыхнул в 2019 году, а в 2021 году пара объявила о расставании.
Известно, что Ольга тяжело переживала разрыв, параллельно обвиняя Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях.
Блогер утверждает, что они с Бузовой не сошлись характерами.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__