Киркоров сообщил, что воссоединил Бузову и Манукяна в Китае

Филипп Киркоров не стал скрывать, что немалые приложил усилия, для того чтобы помирить поющую ведущую Ольгу Бузову и исполнителя Давида Манукяна (Давы) на съемках проекта "Сокровища императора" на территории Китая.

Певец убежден, что ему удалось свести экс-избранников.

Известно, что роман между Бузовой и Давой вспыхнул в 2019 году, а в 2021 году пара объявила о расставании.

Известно, что Ольга тяжело переживала разрыв, параллельно обвиняя Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях.

Блогер утверждает, что они с Бузовой не сошлись характерами.