Трагическая история Роберта Дуайера, который решил убить себя, чтобы доказать свою невиновность

Предшествовали самоубийству Дуайера следующие события. Перед руководством Пенсильвании вдруг всплыли неприятные факты: как оказалось, некоторое время с жителей штата собирали подоходный налог сверх установленной законом суммы.

Чтобы назначить сумму компенсационных выплат было принято решение о проведении аудита (проверка бухгалтерской отчетности). Выбрать фирму, которая этим займется, было велено казначею Роберту Дуайеру. Желающих оказалось немало, поэтому задача была не из легких.

Закончилось все обвинением Дуайера в коррупции. Правоохранительные органы утверждали, что он способствовал незаконному заключению контракта на аудиторскую деятельность. Обвиняемому хотели дать 55 лет тюремного заключения и 300 000 долларов штрафа.

Роберт настойчиво отрицал свою вину и пытался уверить судий в том, что стал жертвой политических интриг. Однако все было безуспешно.

Незадолго до последнего слушания по делу, когда суд должен был утвердить окончательный приговор, Дуайер устроил открытую пресс-конференцию, в которой принимали участие 5 телевизионных каналов.

Выступление Роберта транслировалось в прямом эфире, его смотрели тысячи людей. Он в последний раз заявил о своей невиновности и потом предусмотрительно попросил слабонервных отойти от экранов.

После таких слов Дуайер достал принесенный в большом конверте пистолет и выстрелил себе в рот.

В прессе потом была озвучена версия о том, что казначей Пенсильвании поступил так, чтобы обеспечить финансовое благополучие семьи после своей смерти.

Родственники Дуайера получили в итоге денежную компенсацию и выплаты по страховке в размере 1,3 млн долларов.