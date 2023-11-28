Мусагалиев сообщил об отношениях со своей тещей

Азамат Мусагалиев сообщил, что его отношения с тещей можно охарактеризовать как прекрасные.

Комик высказался относительно выхода картины "Теща", где главной линией сюжета является противостояние жениха и матери его возлюбленной.

Артист не сомневается, что проект может стать "терапией" для мужчин.

Мусагалиев убежден, что зрители оценят юмор в фильме.

Известно, что закрытая премьера картины уже прошла, а 30 ноября она выйдет в широкий прокат.