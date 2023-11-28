Харламов сообщил о своем третьем браке

Гарик Харламов перспективу создания ячейки общества вот уже в третий раз оценил в рамках интервью изданию Super.ru.

Юморист заявил, что пока с него и двух выше крыши. Харламов сообщил, что даже не думал об этом.

Известно, что комика на данный момент связывают романтические отношения с актрисой Катериной Ковальчук. О том, что селебритис встречаются, поклонники узнали в 2020 году.

Ранее Харламов сообщил, что обеих своих экс-супруг уважает.

Впервые артист женился на администраторе ночного клуба Юлии Лещенко, с которой до этого встречался 7 лет. В официальном браке пара пробыла 2 года.

В 2013 году Харламов связал себя узами брака с актрисой Кристиной Асмус, которая через год родила мужу дочь Анастасию. Летом 2020 года знаменитости объявили о расставании.