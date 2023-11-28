Киркоров предложил руку и сердце своей избраннице на премьере картины Теща

Переменами в жизни Филипп Киркоров поделился в рамках закрытой премьеры комедии "Теща", которая прошла в столичном кинотеатре "Каро Октябрь".

Певец появился на красной дорожке в длинной овчинной шубе.

В ответ на похвалы в его адрес артист заявил, что богиня и королева тут Татьяна Тур.

Когда Киркорова спросили о том, не собирается ли он на "Давай поженимся", чтобы найти избранницу, тот ответил, что свахи ему ни к чему, так как на личном фронте у него все хорошо.

После этого он предложил своей спутнице выйти за него замуж, на что та только улыбнулась.