Киркоров предложил руку и сердце своей избраннице на премьере картины Теща

Переменами в жизни Филипп Киркоров поделился в рамках закрытой премьеры комедии "Теща", которая прошла в столичном кинотеатре "Каро Октябрь".
Певец появился на красной дорожке в длинной овчинной шубе.
В ответ на похвалы в его адрес артист заявил, что богиня и королева тут Татьяна Тур.
Когда Киркорова спросили о том, не собирается ли он на "Давай поженимся", чтобы найти избранницу, тот ответил, что свахи ему ни к чему, так как на личном фронте у него все хорошо.
После этого он предложил своей спутнице выйти за него замуж, на что та только улыбнулась.
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