Распутина сообщила, что не пошла замуж за Киркорова из-за поклонников

Маша Распутина не стала скрывать, что между ней и Филиппом Киркоровым была влюбленность.

Распутина рассказала, что, когда им с Киркоровым было по 23 года, они высоко ценили творчество друг друга и много времени проводили вместе.

Исполнительница вспомнила, что поэт Леонид Дербенев посоветовал им не встречаться, так как аудитория у них разная.

О том, что звал Распутину замуж Киркоров не скрывает, о чем рассказывал недавно, когда Любовь Успенская заявила, что он и на ней жениться хотел.

Что касается последней, Филипп Бедросович отрицает, что делал ей когда-либо предложение.