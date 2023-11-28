Гагарина пришла со своим избранником на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой

На этот раз Полина Гагарина и Станислав Миков посетили вместе показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой.
Перед началом события всех звезд рассадили за столами. Рядом с парочкой оказались журналистка Ксения Собчак и исполнительница Наталья Ионова (Глюкоза).
Собчак сняла влюбленных, отметив, что они отлично смотрятся вместе.
Видео, главными героями которого стали Полина и Станислав, Ксения выложила в своем Телеграм-канале.
Известно, что Миков приехал покорять столицу РФ из Йошкар-Олы, а в команде своей нынешней избранницы он трудится 5 лет.
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