Гагарина пришла со своим избранником на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой

13:50 2023-11-28
Гагарина пришла со своим избранником на показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой
Полина Гагарина со Станиславом Миковым на показе модного бренда дизайнера Яны Расковаловой.

Полина Гагарина перестала скрывать своего избранника: она строит любовь теперь с танцором из своего коллектива Станиславом Миковым. Звезда выходит с любимым мужчиной в свет.

На этот раз Полина Гагарина и Станислав Миков посетили вместе показ модного бренда дизайнера Яны Расковаловой.

Перед началом события всех звезд рассадили за столами. Рядом с парочкой оказались журналистка Ксения Собчак и исполнительница Наталья Ионова (Глюкоза).

Собчак сняла влюбленных, отметив, что они отлично смотрятся вместе.

Видео, главными героями которого стали Полина и Станислав, Ксения выложила в своем Телеграм-канале.

Известно, что Миков приехал покорять столицу РФ из Йошкар-Олы, а в команде своей нынешней избранницы он трудится 5 лет.

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