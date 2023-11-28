Фотограф судится с Высоцкой из-за использования его работ на сайте, требуя взыскания 125 000 рублей

Телеграм-канал Shot сообщает, что один из фотографов увидел 2 своих фуд-фото на сайте бренда Юлии Высоцкой, разрешения на применение которых она не получала.

Обратившись в структуру "Едимдома.ру", отслеживающую авторские права, потребовав удалить изображения или заплатить за их использование.

Пострадавший утверждает, что реакция на его слова отсутствовала. Представители фотографа подали иск по поводу в Арбитражный суд российской столицы.

С кулинарным брендом актрисы в последнее время не ладится. В Сети появляются мемы из "Едим дома". Юзеры размещают фрагменты программы, где Высоцкая готовит блюда, выглядящие непрезентабельно.