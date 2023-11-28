Ученые рассказали, в каком фрукте больше всего витамина С

Ученые из Новой Зеландии установили: ежедневное употребление всего 2 плодов киви обеспечивает суточную потребность в витамине С, сообщает Газета.ру со ссылкой на журнал Foods.

Такой вывод сделан в результате исследования, в котором приняли участие 24 человека. Ученые накануне эксперимента оценили состояние здоровья волонтеров и взяли у них анализы крови.

Как выяснилось, употребление киви серьезно на показатели давления, сахара или инсулина в крови не повлияло. То есть, в качестве средства профилактики и снижения риска сахарного диабета киви неэффективны.

Но есть и положительный эффект: киви очень богат клетчаткой и витамином С, потому этот плод улучшает работу пищеварения и обеспечивает человека витамином С, который очень важен для иммунитета.

В двух плодах киви содержится примерно 150 миллиграммов этого витамина, что полностью покрывает дневную норму.