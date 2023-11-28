История одинокой мамы восьми близнецов Нади Сулеман потрясла Америку, как она живет сегодня

Надя Сулеман получила мировую известноть, когда в 2009-м году стала мамой восьмерняшек.
Но жизнь ее легкой не назовещь: молодая женщина иранского происхождения была вынуждена растить детей самостоятельно и практически без поддержки государства. При этом до рождения близнецов у Нади уже было шестеро детей!
Американка к тому же была безработной. Чтобы как-то свести концы с концами, некоторое время она даже подрабатывала в фильмах для взрослых. Но теперь это уже в прошлом.
Сегодня 48-летняя мать-одиночка ведет свой блог, по всоскресеньям вместе с детьми ходит в церковь.Подписчики называют ее "настоящей героиней".
К слову, изначально Наде ставили диагноз "бесплодие". Однако Сулеман очень хотела стать мамой и в 1997 году начала лечение. Через 4 года мечта сбылась: у нее родился сын. Через год появилась дочь.
Благодаря ЭКО, после этого у женщины было еще 3 беременности. А в общей сложности у Нади - 14 детей.
В последний раз вместо 2-х эмбрионов ей подсадили сразу двенадцать. Восемь из них прижилось, и женщина смогла всех выходить.