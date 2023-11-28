Удивительные растения, которые цветут на улице зимой

В естественных природных условиях вегетация и цветение упомянутых растений происходит в зимний период, когда температура воздуха колеблется от -3 до +5. Как правило, это регионы с мягкими зимами.

В умеренном климате цветение происходит либо в самом конце зимы, либо в самом начале, если сохраняется комфортная умеренно-прохладная погода. Чаще всего в местах с суровыми зимами такие цветы распускаются уже ближе к марту или в ноябре.