История про Кодра, храброго царя древней Аттики, который принес себя в жертву ради спасения своего народа

Прежде чем пойти войной на земли Кодра, дорийцы обратились к оракулу, чтобы услышать предсказания об исходе битвы.

Провидица сообщила, что Аттика будет повержена, но при одном условии: царь Кодр не должен пострадать ни при каких обстоятельствах.

Дорийцы все обдумали и решили все-таки предпринять поход на Аттику. Когда Кодру предложили сдаться, он категорически отверг эту идею.

Вместо этого правитель Аттики нашел другое мудрое и тяжелое решение, чтобы одержать победу над врагом.

Царь переоделся в простолюдина, тайно выбрался из дворца и пришел в дорийский лагерь.

Там он намеренно затеял драку с первым встречным воином, в которой был смертельно ранен.

Когда дорийцы поняли, кем на самом деле был раненый крестьянин, они отказались от похода на Аттику.

Все потому, что очень верили в силу предсказаний оракула и не посмели им перечить.