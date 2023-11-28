Хирург Паршутина сообщила о неочевидных признаках тромбоза

Боль в животе, общее недомогание и иные симптомы, которые угрожают жизни, если они сигнализируют о тромбозе, Александра Паршутина назвала в интервью изданию "Лента.ру".

Специалист предупредила, что тромбоз не всегда обнаруживается сразу. В ряде случаев недуг вызывает резкую боль, в других же проходит без явных симптомов.

Паршутина заметила, что очень часто тромбоз на полном обследовании. Заболевание может развиваться не только в венах, но и в артериях.

Отек, болезненность и покраснение пораженного участка - классические симптомы тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Пораженная нога в этом случае визуально становится значительно больше другой, она болит и наблюдается чувство распирания.

Осложняет ситуацию тот факт, что о тромбозе вен внутренних органов часто говорят признаки, которые приписываются общему недомоганию.

Медик обратила внимание, что самым простым способом диагностики склонности к тромбозу является сдача крови на коагулограмму, проверка свертываемости крови.