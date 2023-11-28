Киркоров сообщил о чувствах к Гузеевой на премьере комедии Теща

Филипп Киркоров, стоя на коленях, произнес: "Обожаю", обращаясь к актрисе Ларисе Гузеевой.

Сама Гузеева на презентации фильма "Теща" сообщила, что была окружена мужским вниманием в период съемок.

Знаменитость отметила, что в особенности продюсеры окружили ее любовью и заботой, пошутив, что не нужно верить тому, что продюсеры - это зло, особенно, если речь идет о фамилии Вайнштейн.

Напомним, что Лариса Гузеева вместе с комиком Гариком Харламовым исполнили роли главных персонажей в семейной комедии Аскара Узабаева "Теща", которая выйдет в прокат уже 30 ноября.