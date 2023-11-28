Школьник из США сумел собрать ядерный реактор в своем сарае, но история завершилась печально

Дэвид Хан из Мичигана в 17 лет пытался создать действующий ядерный реактор. Интерес к химии у парня прорезался в 10 лет, когда отчим Дэвида Майкл Поласек подарил ему книги такой тематики.

Книги раскрывали различные увлекательные опыты, которые можно было провести в домашних условиях, используя для этого доступные материалы.

В 13 лет парень научился делать порох, в 14 лет - освоил производство нитроглицерина.

Родители Дэвида развелись, и мальчик жил с отцом Кеном Ханом и мачехой Катти Мишн. Когда папа и мачеха после непроизвольных взрывов сочли опыты опасными, школьник продолжил их в амбаре своей матери Патти Хан, жившей с мужем Майклом Поласеком.

В мае 1991-го года, когда Дэвиду было 14 лет, он получил значок за работу по атомной энергии. Несмотря на создание из различных отходов модели ядерного реактора, Дэвид не был удовлетворен. И поставил цель создать уже действующий ядерный реактор, но меньшего масштаба.

В поисках знаний он связался с Дональдом Эрбом, который работал в комиссии по ядерному регулированию. Дэвид решил своими руками построить реактор-размножитель, похожий на те, которые используют военные для получения плутония.

Он потратил много сил и времени на поиски подходящий материалов, причем компоненты некоторые извлекал из других вещей. Дэвид использовал находчивость и деловую хватку, но в итоге сделал задуманное. И назначил день запуска реактора.

Устройство значительного тепла не выделяло, потому промышленным реактором его считать было нельзя. Но, тем не менее, оборудование производило тревожный уровень радиоактивности.

Вскоре счетчик Гейгера Дэвида стал постоянно срабатывать - даже когда юный ученый был в пяти домах от коттеджа матери. А вблизи реактора радиационный фон превышал естественный почти в тысячу раз!

Молодой человек испугался своих результатов и решил закопать детали своего реактора в лесу. По пути его задержали сотрудники ФСБ, история получила большую огласку. Радиоактивные детали утилизировали, с родителей мальчика взыскали штраф в размере 60 тысяч долларов.

Ученым Дэвид Хан не стал: он отказался пойти в колледж и пошел служить в армию. Умер в 39 лет - по некоторым версиям, он серьезно подорвал здоровье в ходе своих экспериментов.