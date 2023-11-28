Комнатные цветы, которые распускаются в зимние холода

Волочкова взорвалась, когда ее спросили о самоубийстве ее экс-бойфренда Кузнецова

Когда подписчики Анастасии Волочковой спросили ее о причинах самоубийства экс-возлюбленного, та заявила, что не может этого знать, возмутившись, при чем тут она.