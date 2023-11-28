Экс-избранница Крида Клюкина объявила о том, что ждет ребенка

29-летняя модель Дарья Клюкина позирует на размещенном в запрещенной в РФ соцсети снимке в желтом трикотажном костюме из кофты и длинной юбки.
Одежда облегает фигуру звезды подиума так, что виден ее округлившийся живот.
Для фото бывшая любовь Егора Крида распустила волосы, а макияж выбрала приближенный к естественному.
Кадр Дарья подписала: "Мы".
Напомним, что Дарья Клюкина стала победительницей шоу "Холостяк", где девушки боролись за сердце исполнителя Егора Крида. Известно, что отношения пары завершились почти сразу после завершения проекта.
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