Экс-избранница Крида Клюкина объявила о том, что ждет ребенка

29-летняя модель Дарья Клюкина позирует на размещенном в запрещенной в РФ соцсети снимке в желтом трикотажном костюме из кофты и длинной юбки.

Одежда облегает фигуру звезды подиума так, что виден ее округлившийся живот.

Для фото бывшая любовь Егора Крида распустила волосы, а макияж выбрала приближенный к естественному.

Кадр Дарья подписала: "Мы".