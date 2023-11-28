Собчак дала совет людям, которым не исполнилось 25 лет

Когда Ксению Собчак попросили дать совет тем, кто находится в начале жизненного пути, то есть тем, кому не исполнилось 25 лет.

Журналистка заявила, что нужно не бояться проявлять себя и забыть о лени.

Эксперты оценили рекомендацию как универсальную и актуальную в любом возрасте и в каждом виде деятельности.

Ранее сообщалось, что звездная блондинка вместе с другими знаменитостями посетила модный показ дизайнера Яны Расковаловой.

На данном мероприятии Ксения сняла видео, главными героями которого стали Полина Гагарина и ее новый возлюбленный, танцор из команды певицы Станислав Миков.