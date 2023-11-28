В Париже строят высотку, на фасаде которой разобьют огороды и посадят деревья

В Исси-ле-Мулино - юго-западном пригороде Парижа - строится необычный дом, названный «вертикальной деревней» La Serre. Этот архитектурный и дизайнерский проект призван объединить преимущества городской жизни и природы.
Проект представляет 18-этажное здание, оно обнесено по фасаду рамой из стальных балок. Рама является каркасом для балконов, лестниц, террас, мостиков и переходов, где планируется высадить вертикально расположенный сад.
В частности, в La Serre будет высажено 390 деревьев разных пород, из них часть будет расти на фасадах, часть в парке на крыше.
Ландшафтный архитектор Алис Трикон заявил, что «вертикальная деревня» будет природным оазисом: помимо деревьев, там будет расти 150 видов растений, две трети из которых местного происхождения.
Более того, в La Serre будут из экологически чистых материалов оборудованы даже гнезда для птиц и летучих мышей!
Всего в здании будет 190 квартир, и из каждой можно будет выйти на зеленую террасу. У каждого жильца в среднем будет 15 квадратов частного внешнего пространства.
А в целом это пространство займет примерно 3 тысячи квадратных метров.
Все террасы при этом соединят лестницы и мостики, то есть жители смогут пешком дойти с нулевого этажа, где пропишутся магазины, до общественного парка на крыше.