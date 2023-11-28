Боня сообщила, почему не едет в зону спецоперации

Виктория Боня сообщила, что ее отец по национальности украинец, поэтому наблюдать как Россия и Украина стали врагами ей физически больно.

Блогер сообщила, что посетила бы в зону СВО, если бы была в силах "через любовь вдохновить людей на создание мира".

Виктория обратила внимание, что фамилия ее украинская, а в ее свидетельстве о рождении указано, что отец - украинец, а мать - русская.

Боня называет себя полукровкой, не привыкшей разделять РФ и Украину.

Ранее знаменитость сообщала, что за ее пластической операцией следили самые известные пластические хирурги мира, включая американского врача, специализация которого ринопластика, Раджа Канодия, который трудился над носом Ксении Собчак.