Мажоры в Советском Союзе: кого причисляли к такой категории

Хотя в СССР пропагандировалась идеология равенства, но в этом отношении было не все гладко. Некоторые были «ровнее», то есть имели доступ к дефицитным товарам, могли спустить в ресторане за вечер среднюю зарплату советского инженера, сообщает "Русская семерка".

Словом мажор в те времена называли детей чиновников, занимавших высокие государственные посты либо обладавших большим капиталом. Не меньшие возможности имели и наследники представителей творческой интеллигенции и научных сотрудников.

Закрытый клуб

Мажоры представляли своеобразный «закрытый клуб». Те, кто туда входил, общались только с себе подобными, войти в эту компанию было почти нереально.

"Золотая молодежь" предпочитала собираться в заведениях для интуристов при гостиницах. Или - на номенклатурных отцовских дачах, куда вход открывался только для своих. Места учебы у мажоров тоже были особенные - МГИМО, МГУ, Иняз.

Заграничный отпуск

После окончания вуза такие «выпускники» по распределению отправлялись не в захолустье. Их ждало теплое место в Москве или, как минимум, в другом крупном городе. Родительская опека открывала и другие возможности - например, заграничные служебные командировки, и не только в соцстраны.

А когда мажоры становились самостоятельными, перед ними открывался почти весь мир…