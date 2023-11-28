Кошкина скрывала свою настоящую фамилию на протяжении многих лет

Известно, что Яна Кошкина и Анатолий Черкасов расписались в ЗАГСе 24 октября, а потом улетели в свадебное путешествие на Мальдивы.
Фамилию супруга знаменитость брать не стала, так как звездную фамилию Яны знают миллионы телезрителей.
Выяснилось, что настоящая фамилия звезды экрана отличается от творческого псевдонима.
В официальной документации селебрити числится Яна Викторовна Кошина, о чем стало известно Телеграм-каналу "Светский хроник".
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__