Кошкина скрывала свою настоящую фамилию на протяжении многих лет

Известно, что Яна Кошкина и Анатолий Черкасов расписались в ЗАГСе 24 октября, а потом улетели в свадебное путешествие на Мальдивы.

Фамилию супруга знаменитость брать не стала, так как звездную фамилию Яны знают миллионы телезрителей.

Выяснилось, что настоящая фамилия звезды экрана отличается от творческого псевдонима.

В официальной документации селебрити числится Яна Викторовна Кошина, о чем стало известно Телеграм-каналу "Светский хроник".