Орнелла Мути сообщила, что очень бы хотела поработать на территории РФ

Орнелла Мути прибыла в российскую столицу, чтобы играть в постановке "Бетховен. Героическая жизнь гения".
Перед премьерой спектакля селебрити встретилась с представителями СМИ, сообщив о том, что давно хотела работать в РФ.
В конце 70-х годов итальянка снималась в картине "Жизнь прекрасна" Григория Чухрая. С того момента прошло уже 40 лет, но актриса не утратила интерес к работе с российскими режиссерами.
Мути не стала скрывать, что во времена съемок у Чухрая Россия была совсем другой, но это не отбило желания у артистки сниматься на территории государства.
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