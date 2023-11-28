Фильм-концерт певицы Тейлор Свифт вошел в двадцатку лучших картин 2023 года

Фильм-концерт «Taylor Swift: The Eras Tour» заработал в мировом прокате 250 миллионов долларов при бюджете в 15 миллионов, сообщает Газета.ру.

Таким образом картина вошла в топ-20 самых кассовых лент нынешнего года. Тhe Hollywood Reporter заявил, что фильм станет также самым успешной концертной картиной всех времен.

Она вышла на экраны 13-го октября и уже в первый уикенд сумела обойти фильм Мартина Скорсезе «Killers of the Flower Moon».

Мировым рекордсменом при этом остается фильм "Майкл Джексон": вот и все", который посвящен репетициям несостоявшегося камбэка исполнителя. Картина в 2009-м заработала 261,2 миллиона в мировом прокате.