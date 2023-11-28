Воля назвал всех женщин Тимати одинаковыми

Павел Воля поблагодарил пластических хирургов за то, что Тимати не нужно напрягаться и запоминать своих избранниц, так как каждая почти такая же, как предыдущая.

Видимо, шутка ведущего предназначалась новой избраннице Тимати, модели Валентине Ивановой.

Иванова активно общается с подписчиками в соцсетях, выкладывая откровенные снимки.

Об отношениях Валентины и Тимура Юнусова (Тимати) стало известно в начале текущего года

Примечательно, что рэпер ни разу не регистрировал официально свои отношения с девушками, хотя детей завести успел. В 2014 году модель Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису.

В 2019 у музыканта появился наследник Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.