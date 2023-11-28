67-летний Андрей Урган тайно женился на своей подруге, которая на 20 лет его моложе

67-летний Иван Ургант сообщил, что зарегистрировал отношения со своей гражданской супругой Еленой.

Артист рассказал, что сделал предложение возлюбленной спустя 20 лет знакомства, так как уверен, что, если мужчина к 70-ти годам не женат, с ним что-то не так.

Со своей новоиспеченной супругой старший Ургант знаком с 2000-х, выразив сожаление, что не женился на девушке тогда.

Судя по всему, свадебное торжество не отличалось размахом, а прошло скромно в семейном кругу.