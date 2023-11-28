Отмена суперкруиза сроком на 3 года вылилась в скандал, несостоявшимся путешественникам негде жить

Весной 2023 года был анонсирован круиз продолжительностью в 3 года. Путешествие длиной 36 месяцев стоило 30 тысяч долларов за год. И это только за одну каюту, где даже нет иллюминатора!

Но желающие нашлись: одна американка, к примеру, даже продала свой дом, чтобы побывать на всех континентах планеты.

Лайнер должен был отправиться в дорогу из Стамбула 1 ноября 2023 года. Но компания Life at Sea Cruises перенесла дату на 11 ноября, затем на 30 ноября. А теперь стало известно: никто никуда не поплывет, так как не на чем.

Планировалось, что для такого путешествия будет зафрахтован лайнер MV Gemini. Но потом компания объявила о его замене на лайнер большей вместимости: MV Lara.

Но и здесь не задалось: судно перехватила другая круизная компания. В итоге уже прибывшим в Стамбул пассажирам объявили, что путешествия не будет. Деньги за испорченный отдых обещали вернуть в течение нескольких месяцев.

Компания предложила оплату пребывания в Турции до 1 декабря и обратный перелет. Но причина в том, что у многих «цифровых кочевников» дома просто нет. Кто-то жилье продал, кто-то на эти три года недвижимость сдал.

Представители компании заявили, что мечты еще могут сбыться: