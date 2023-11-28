Орнелла Мути назвала имя своего любимого дизайнера одежды и он из России

Орнелла Мути убеждена, что у моды нет границ, так как каждый "выражается так, как хочет".

Знаменитая итальянка призналась, что вот уже 10 лет носит одежду российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Актриса описала вещи нашего дизайнера как волшебные женственные и очень сексуальные.

Мути рассказала, что с работами Сергеенко познакомилась в Каннах и с той поры предпочитает ее итальянским мастерам.

В Россию итальянская артистка прибыла для того, чтобы выйти на сцену в рамках спектакля "Бетховен. Героическая жизнь гения".