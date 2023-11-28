Гитарист Пугачевой сообщил причину последнего приезда певицы в РФ

Александр Левшин назвал Аллу Пугачеву "обуреваемой какими-то своими задачами".
Музыкант назвал маршрут певицы сложным (Псков — Москва — Тверь — Санкт-Петербург), отметив, что, решив все вопросы, она уехала к семье.
Гитарист заявил, что не видит ничего странного в приезде Аллы Борисовны.
Левшин сообщил, что Пугачева прибыла в студию звукозаписи Твери для записи нескольких треков, так как у нее возникли творческие планы.
Речь идет о визите знаменитости в начале ноября текущего года.
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