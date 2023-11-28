Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии Gotham Awards, где ему вручали награду за роль в картине Скорсезе «Killers of the Flower Moon»

Портал TMZ сообщает, что Роберт Де Ниро приветственную речь начал с того, что возмутился тому, что она была отредактировали без его ведома.

Актер заявил, что желает прочесть речь целиком.

Говоря о теме нового проекта, 80-летний де Ниро обругал коллегу Джона Уэйна (1907-1979), игравшего в вестернах, за поддержку изъятия земель у коренных американцев.

А после накинулся на Дональда Трампа.

Известный на весь мир артист обвинил бывшего главу США в постоянной лжи в период своего четырехлетнего правления в Белом доме и продолжении лжи в рамках предвыборной кампании Трампа.

Потом Де Ниро обругал компанию Apple и организаторов Gotham Awards за цензуру его слов.