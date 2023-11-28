Пластический хирург Вдовин обвиняется в воровстве бокалов из ресторана Lamborghini общей стоимость в 1 000 000 рублей

После церемонии награждения медик отправился на банкет по случаю, где пил из бокалов, изготовленных из французского хрусталя.

Сотрудники ресторана Lamborghini, гостем которого был Александр Вдовин, утверждают, что он выкрал бокалы, сложив их перед уходом в пакет.

Персонал элитного заведения сообщил также, что действия медика были замечены, но он проигнорировал требование вернуть посуду на место и покинул ресторан.

В настоящее время руководство общепита отправило записи с камер в полицию. Стоимость украденного оценивается в 1 000 000 российских рублей.