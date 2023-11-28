Волочкова взорвалась, когда ее спросили о самоубийстве ее экс-бойфренда Кузнецова

Информация о самоубийстве Сергея Кузнецова в тюрьме "Матросская тишина" просочилась в СМИ сегодня, 28 ноября.
Сообщалось, что труп бывшего Анастасии Волочковой был обнаружен его сокамерником.
Позже адвокат Александр Бенхин заявил, что Кузнецов жив, а на момент появления сведений о его суициде, мужчина ожидал очной ставки.
Напомним, что экс-бойфренд балерины пребывает в тюрьме по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Он избил свою молодую супругу до полусмерти 17 мая текущего года.
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